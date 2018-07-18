Google могут оштрафовать на рекордные $3 млрд из-за Android‍

Статус монополиста, которым на европейском рынке обзавелась американская корпорация Google, может стоить ей очень дорого — по данным информационного агентства Reuters, "Гугл" может быть оштрафован Европейской комиссией на рекордные три миллиарда долларов.
Еврокомиссия обвиняет корпорацию Google в страшном грехе — она, по словам экспертов, продвигает свои собственные поисковую и операционную системы, сговорившись с производителями смартфонов.
Точнее говоря, речь идет даже не о сговоре, а о давлении, которое "Гугл" оказывает на производителей для того, чтобы они предустанавливали на свои устройства сервис Google Play, интернет-браузер Chrome и приложения для взаимодействия с поисковиком Google.
Есть сведения, согласно которым Google заставляет производителей смартфонов подписывать соглашения, обязывающие последних продавать свои девайсы исключительно с предустановленной операционной системой Android.
В общем, "Гугл" нарушила достаточно пунктов европейского антимонопольного законодательства, чтобы нарваться на рекордный штраф в 3 млрд американских долларов. Особую остроту в ситуацию вносит тот факт, что происходит все это на фоне торговой войны между ЕС и США.
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