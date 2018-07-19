Сбербанк назвал главной киберугрозой России «взлом человека»‍

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Специалисты "Сбербанка" определили самые серьезные киберугрозы, нависающие над жителями Российской Федерации. Это, по данным агентства РИА Новости, атаки, подразумевающие использование социальной инженерии, а также вредоносное ПО для смартфонов.

На социальную инженерию, по словам представителей крупнейшего отечественного банка, приходится около восьмидесяти процентов от всех регистрируемых "Сбербанком" случаев мошенничества.

"Принято считать, что киберпреступники в основном занимаются взломом информационных систем, но в реальности все несколько более прозаично. Взламывают обычно не компьютеры, а людей. То есть, речь идет о так называемой социнженерии — именно на нее делают ставку мошенники, действующие в Сети", — говорят эксперты "Сбербанка".

Вторая по степени серьезности киберугроза, актуальная для современной России — это вредоносное мобильное программное обеспечение. Особенно выраженной эта проблема является для операционной системы Android, в экосистеме которой есть колоссальное количество самого разнообразного зловредного софта. Заражение смартфона вредоносным ПО, как отмечают представители "Сбербанка", может произойти даже в результате таких безобидных на первый взгляд действий пользователя, как переход по ссылке в сообщении.