В Сети появился конкурент опасного компьютерного вируса Mirai

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Нашумевший в свое время компьютерный вирус Mirai, благодаря которому киберзлоумышленникам удалось создать одноименный ботнет, кажется, обзавелся наследником — утверждает эксперт в области информационной безопасности из Болгарии, публикующий твиты под никнеймом VessOnSecurity.

Эксперт говорит, что поведение обнаруженного им червя очень напоминает поведение вируса Mirai, но это не Mirai. Последний, напомним, печально известен масштабнейшей DDoS-атакой, устроенной с его помощью — речь идет об атаке, из-за которой без доступа к Интернету остались целые страны.

"Исполняемый файл червя, на который я наткнулся, хорошо упакован, а код в достаточной степени полиморфен, то есть, все говорит о том, что созданием вируса занимались профессионалы", — отмечает VessOnSecurity.

Некоторые особенности нового вируса, обнаруженные экспертом, позволяют предположить, что он является детищем тех же людей, которые создали Mirai. Большая часть зараженных новым червем компьютеров располагается в Соединенных Штатах Америки, однако другие страны вирус, само-собой, тоже не обошел. Как бороться с новой киберугрозой — пока что не ясно.