Эксперты Минэкономсвязи прогнозируют рост спроса на защиту личных данных в Интернете

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Спрос на услуги по защите персональных данных и сокрытие информации о своей сетевой активности будет стабильно расти в обозримом будущем — уверены эксперты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Но самый лучший способ скрыть и защитить свои конфиденциальные данные — это, по словам заместителя начальника Минэкономсвязи Алексея Волина: "Не засовывать свои данные в айфон".

"Согласно нашим прогнозам, спрос на приватность в Сети будет только увеличиваться. То есть, речь идет о спросе на такие сервисы, как VPN и прочие анонимайзеры, а также, например, на технологии, позволяющие менять геолокационные данные. Ну и в целом — услуги, которые позволяют сделать свою сетевую активность запутанной и сложночитаемой, будут очень популярными", — заявил Волин, выступая на Всероссийском образовательном молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Замминистра отметил, что новая реальность, в которой интернет-пользователи заинтересованы в защите своей персональной информации, кардинально меняет традиционные подходы к сетевой безопасности, однако главные правила остаются теми же — если вы хотите что-то скрыть, то не публикуйте это в Интернете.