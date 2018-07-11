Mail.ru Group более 3-х лет получала данные пользователей Facebook‍

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Российский интернет-холдинг Mail.ru Group оказался причастен к скандалу с утечкой персональных данных пользователей американской социальной сети Facebook. Соответствующую информацию распространил канал CNN.

По данным которого, практика, в рамках которой компания Facebook позволяла своим партнерам получать данные пользователей FB, не была в полной мере прекращена в 2015 году, как предполагалось. Некоторые партнеры "Фейсбука" продолжали получать приватные данные пользователей крупнейшей в мире соцсети и после того, как было объявлено о прекращении этой практики.

В числе партнеров присутствует и российская Mail.ru Group. Компания получала доступ к именам, спискам друзей, фотографиям, датам рождения и другим данным пользователей FB.

"У нас нет поводов считать, что российская компания Mail.ru Group воспользовалась полученными из Facebook данными каким-то ненадлежащим образом. Однако говорить наверняка можно будет только по результатам специализированного расследования, которое проводится в отношении Facebook, Mail.ru Group и других компаний в данный момент", — заявил Име Арчибонг, вице-президент компании Facebook по сотрудничеству.