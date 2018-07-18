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Роботы-тараканы и змеи от Rolls-Royce займутся инспекцией двигателей‍

Среда, 18 Июля 2018 14:09
Роботы-тараканы и змеи от Rolls-Royce займутся инспекцией двигателей‍ Фото из открытых источников

Инженеры британской компании Rolls-Royce разработают миниатюрных роботизированных тараканов и змей, главной задачей которых будет проведение инспекции авиационных двигателей. Предполагается, что инновационные роботы позволят оперативно искать и устранять любые неполадки внутри моторов от самолетов.

 

Согласно опубликованным на официальном сайте Rolls-Royce сведениям, проект уже был представлен в рамках авиасалона "Фарнборо", который проходит на территории Великобритании.

 

Миниатюрные роботы-тараканы и роботы-змеи будут использоваться техническими специалистами для осуществления максимально оперативного мониторинга двигателей, а также избавит специалистов от необходимости извлекать мотор из самолета для ремонта.

 

"Стандартная инспекция двигателя — это весьма комплексная процедура, которая занимает как минимум пять часов. Это при том, что в процессе задействовано большое количество людей. С новыми маленькими роботами процесс выйдет на новый уровень скорости и качества", — говорит представитель Rolls-Royce Джеймс Келл.

 

По словам Келла, в разработке роботов принимают участие ученые из Университета Ноттингема и Гарвардского университета, так что итоговый результат будет насыщен передовыми научно-техническими решениями.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости роботы
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