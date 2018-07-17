Rolls‐Royce презентовал концепт летающего такси‍

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Разработанный автомобилестроительной компанией Rolls-Royce концепт гибридного летательного аппарата, способного производить вертикальные взлет и посадку, может превратиться в летающее такси, которое появится в воздушном пространстве больших городов в середине 2020-х годов.

Новый вид транспорта приводится в движение шестью электрическими двигателями, которые питаются энергией, вырабатываемой газотурбинным генератором. Конструктивно аэротакси от Rolls-Royce представляет собой высокоплан с поворотными крылом и хвостовым оперением.

При взлете или посадке винты электродвигателей повернуты параллельно земле, а во время полета она разворачиваются на девяносто градусов. Аппарат, соответственно, движется подобно классическому самолету.

Такая схема, как отмечают создатели аэротакси, позволяет гибридному ЛА преодолевать до 800 километров. Применение газотурбинного генератора вместо массива аккумуляторных батарей позволяет осуществлять быструю заправку аппарата и использовать инфраструктуру обычных вертолетных станций и аэропортов. В общем, воздушное такси от Rolls-Royce выглядит довольно перспективно.