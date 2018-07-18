Искусственный интеллект отнимет рабочие места, но создаст новые

Искусственный интеллект действительно может отнять у людей колоссальное количество рабочих мест — то есть, все соответствующие прогнозы фантастов сбудутся. Однако ИИ будет не только отнимать существующие, но и создавать новые рабочие места — сообщает издание Business Insider, в распоряжении у которого оказался интересный доклад, сделанный специалистами исследовательской компании PwC.
Согласно предположениям PwC, приближенные к искусственному интеллекту технологии отнимут у людей около семи миллионов рабочих мест в ближайшие два десятка лет. Но рынку труда не будет угрожать катастрофа, как предполагалось ранее, потому что развитие технологий создаст огромное число новых рабочих мест.
"ИИ, конечно, сократит число рабочих мест в некоторых областях, но, при этом, тот же искусственный интеллект будет способствовать созданию новых рабочих мест, так что никакой серьезной проблемы для рынка труда ИИ не создаст", — говорят компетентные аналитики.
Эксперты предполагают, что ИИ будет наиболее стремительно развиваться в таких сферах, как образование, наука и техника, информационные технологи и связь, а также, что несколько неожиданно, в общепите.
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