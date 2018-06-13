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Искусственный интеллект научили видеть людей сквозь стены

Среда, 13 Июня 2018 10:26
Искусственный интеллект научили видеть людей сквозь стены Фото из открытых источников

Специалисты из Массачусетского технологического института разработали приближенную к искусственному интеллекту нейронную сеть, способную распознавать позу и движения человека, частично или даже полностью скрытого за препятствиями. Новая технология, как уверены ее авторы, обладает колоссальным потенциалом.

 

Разработку, в частности, можно использовать для поиска людей, оказавшихся под завалами, а также в медицинских целях.

 

Возможному применению системы будет посвящен доклад, который прозвучит восемнадцатого июня в Солт-Лейк-Сити в рамках конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов CVPR 2018.

 

"Мы задействовали хорошо обученную нейронную сеть для того, чтобы определять мельчайшие особенности пространственного положения человеческих тел. У этой технологии, как выяснилось, могут быть самые разные сценарии применения — ее, например, можно применять для наблюдения за людьми, страдающими от таких опасных нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона. Что же касается возможности применения системы для поисковых операций, то здесь у нее еще более впечатляющие перспективы", — рассказывает Диана Катаби, сотрудник Лаборатории ИИ и компьютерных наук.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Искусственный интеллект
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