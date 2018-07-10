Вторник 10 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Сооснователь Google Сергей Брин признался в своем увлечении майнингом криптовалют

Сооснователь Google Сергей Брин признался в своем увлечении майнингом криптовалют

Вторник, 10 Июля 2018 14:11
Сооснователь Google Сергей Брин признался в своем увлечении майнингом криптовалют Фото из открытых источников

Сооснователь корпорации Google Сергей Брин выступил на состоявшейся в Марокко конференции Blockchain Summit и рассказал о своем увлечении майнингом криптовалют.

 

Родившийся в России миллиардер признался, что занимался майнингом эфириума вместе со своим сыном.

 

"Я заинтересовался технологией блокчейн пару лет назад. Мой сын тогда как раз просил купить ему мощный игровой ПК, поэтому я сказал ему: "Ок, но мы будем майнить эфир на твоем мощном компьютере, а не только играть"", — заявил Брин, отметив, что в итоге они с ребенком добыли несколько долларов.

 

Технологические инновации, которые являются основой криптовалют, развиваются, по словам сооснователя Google, невероятно стремительно. "Все это происходит так быстро, что мы в Google просто не успеваем уследить за криптовалютами. Это, кстати, одна из причин того факта, что Google не присутствует среди компаний, которые развивают блокчейн самым активным образом. Но мы планируем исправить это отставание", — добавил Брин.

 

Миллиардер заявил, что Google заинтересован во внедрении технологии блокчейн, поэтому обязательно будет развивать соответствующие проекты, уже сейчас созревающие в недрах корпорации.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости криптовалюта
Главное за сутки
Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Уход Бориса Джонсона с поста главы британского внешнеполитического ведомства вовсе не подразумевает нормализацию отношений между Великобританией и Российской Федерацией — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO, отмечая,…
"Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время "Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время Грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции (МКС), впервые долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился менее четырех часов, сообщили во вторник в российском Центре управления полетами…
Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона. Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщает …
Читайте также
Алиса рассказала, почему Siri прервала британского министра во время выступления Алиса рассказала, почему Siri прервала британского министра во время выступления Инцидент с "яблочным" голосовым ассистентом Siri, который сегодня перебил британского министра обороны Гэвина Уильямсона, выступавшего в парламенте Соединенного Королевства, вызвал довольно громкий резонанс. Случай в британском парламенте получил комментарий и…
Стартовали испытания новейшего вертолета VRT500 Стартовали испытания новейшего вертолета VRT500 Государственная корпорация "Ростех" приступила к аэродинамическому тестированию новейшего легкого многоцелевого вертолета VRT500. Соответствующие испытания, как сообщили официальные представители холдинга "Вертолеты России", начались на базе Центрального аэрогидродинамического института. "Сотрудники КБ "ВР-Технологии",…
Пользователи Telegram подозревают, что мессенджер читает их сообщения‍ Пользователи Telegram подозревают, что мессенджер читает их сообщения‍ Разработчики запрещенного в России мессенджера Telegram могут получать доступ к переписке пользователей. На этот факт указывает специфика механизма авторизации мессенджера. Эксперты в области информационной безопасности обратили внимание на интересную деталь…
Тема дня
Трамп и Путин: В ожидании любви Трамп и Путин: В ожидании любви

Прочитав пресс-релиз ВЦИОМ о результатах опроса по поводу российско-американского саммита в Хельсинк...

Фото
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.