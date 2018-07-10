Сооснователь Google Сергей Брин признался в своем увлечении майнингом криптовалют

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Сооснователь корпорации Google Сергей Брин выступил на состоявшейся в Марокко конференции Blockchain Summit и рассказал о своем увлечении майнингом криптовалют.

Родившийся в России миллиардер признался, что занимался майнингом эфириума вместе со своим сыном.

"Я заинтересовался технологией блокчейн пару лет назад. Мой сын тогда как раз просил купить ему мощный игровой ПК, поэтому я сказал ему: "Ок, но мы будем майнить эфир на твоем мощном компьютере, а не только играть"", — заявил Брин, отметив, что в итоге они с ребенком добыли несколько долларов.

Технологические инновации, которые являются основой криптовалют, развиваются, по словам сооснователя Google, невероятно стремительно. "Все это происходит так быстро, что мы в Google просто не успеваем уследить за криптовалютами. Это, кстати, одна из причин того факта, что Google не присутствует среди компаний, которые развивают блокчейн самым активным образом. Но мы планируем исправить это отставание", — добавил Брин.

Миллиардер заявил, что Google заинтересован во внедрении технологии блокчейн, поэтому обязательно будет развивать соответствующие проекты, уже сейчас созревающие в недрах корпорации.