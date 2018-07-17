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Рассекречена российская цена смартфона Nokia 5.1‍

Вторник, 17 Июля 2018 14:27
Рассекречена российская цена смартфона Nokia 5.1‍ Фото из открытых источников

Представители компании HMD Global назвали дату старта продаж смартфона Nokia 5.1 на территории Российской Федерации и рассекретили рублевую цену девайса.

 

Nokia 5.1 — это модель, которая пришла на смену выпущенному в прошлом году смартфону Nokia 5. У нового аппарата на 0.33" больше дисплей и на два миллиметра тоньше корпус. Который, при этом, изготовлен из алюминия шеститысячной серии.

 

Разрешение 5.5-дюймового экрана составляет 1080 на 2160 точек, то есть, речь идет о дисплее с модным в последнее время аспектом 9:18. Смартфон Nokia 5.1 основан на однокристальной системе MediaTek Helio P18, которая в зависимости от версии работает в связке с двумя или тремя гигабайтами оперативной памяти. Объем хранилища данных, соответственно, шестнадцать или тридцать два гигабайта. Память можно расширить при помощи карточек microSD — поддерживаются носители с объемом до ста двадцати восьми гигабайт.

 

Емкость аккумуляторной батареи Nokia 5.1 — почти три тысячи миллиампер-часов. Операционная система — Android Oreo, однако планируется апдейт до Android P.

 

Девайс поступит в продажу двадцать пятого июля и будет стоит четырнадцать тысяч рублей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфон
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