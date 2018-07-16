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Составлен топ лучших смартфонов дешевле 9 тысяч рублей‍

Понедельник, 16 Июля 2018 15:03
Составлен топ лучших смартфонов дешевле 9 тысяч рублей‍ Фото из открытых источников

Эксперты изучили рынок смартфонов и сформировали топ-9 устройств, которые можно купить менее чем за девять тысяч рублей. Людям, подбирающим себе новый недорогой смартфон, следует обратить внимание на этот рейтинг.

 

Для тех, кто желает приобрести максимально сбалансированный аппарат, подойдет Xiaomi Redmi 5 Plus. Емкий аккумулятор, производительный и экономичный процессор, экран с модным соотношением сторон 18:9, и все это за небольшие деньги — Redmi 5 Plus действительно является довольно неплохим выбором.

 

Людям, тоскующим по своим первым "Нокиям", можно посоветовать смартфон Nokia 3, который по всем техническим характеристикам уступает детищу "Сяоми", зато обладает гордой надписью Nokia. Правда теперь этот бренд не имеет ничего общего с той "Нокией", которую мы когда-то знали, но да и ладно.

 

Интересный вариант — Moto E4 Plus, у которого батарея на целых пять тысяч миллиампер-часов

 

Еще один неплохой выбор — Samsung Galaxy J3 2017. Два гигабайта ОЗУ, качественный пятидюймовый экран и фирменный самсунговский процессор порадуют нетребовательных пользователей.

 

Другие смартфоны, на которые стоит обратить внимание в ценовой категории до девяти тысяч рублей — ASUS ZenFone 4 Max, Huawei Y6 Prime, Meizu M5 Note, Sony Xperia L1 и Elephone P9000.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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