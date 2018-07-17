Компания Apple создаст более 70 новых эмодзи в 2018 году

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Радостная новость для той части поклонников "яблочных" гаджетов, которая не может существовать без так называемых эмодзи — до конца текущего года компания Apple создаст более семи десятков новых эмодзи.

Новые эмодзи, как сообщают осведомленные с планами купертиновцев СМИ, будут доступны владельцам смартфонов iPhone, планшетов iPad, "умных" часов Apple Watch и компьютеров Mac.

Предполагается, что эмодзи будут добавлены в одном из грядущих обновлений программного обеспечения, однако конкретная дата релиза апдейта пока что не называется.

"Эмодзи основаны на новом наборе символов Unicode 11.0, в котором появилось большое количество специализированных символов, предназначенных для того, чтобы сделать текстовые чаты более эмоциональными", — говорят официальные представители компании Apple.

В пакет эмодзи войдут, в частности, символы с разнообразными прическами, а также всевозможные супергерои и животные. Есть сведения, согласно которым среди эмодзи с прическами, кроме символов с седыми, рыжими или кудрявыми волосами, появятся символы с изображением лысых голов. В общем, теперь лысые люди получат специализированные эмодзи и станут чуточку более счастливыми.