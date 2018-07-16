Apple iPhone 9 получит «бровь» и одинарную основную камеру

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В этом году, как предполагается, модельная линейка смартфонов Apple iPhone пополнится сразу тремя новыми аппаратами. Одним из них будет iPhone 9, который, как стало известно благодаря китайскому производителю чехлов Sanfeng, получит "монобровь" в стиле iPhone X.

В верхней части дисплея грядущего Apple iPhone 9, как следует из фотографии с чехлом для смартфона, будет вырез, так что "фишка", впервые появившаяся во флагманском iPhone X, как видим, продолжает быть актуальным дизайн-решением (ждем, соответственно, еще несколько тысяч китайских подражателей айфона с вырезами разной длины и толщины).

Известно, что у iPhone 9 будет дисплей, выполненный по технологии LCD. Этот факт указывает на "бюджетность" аппарата (слово "бюджетный" в качестве характеристики смартфона за восемь сотен долларов выглядит очень странно, но факт есть факт).

Диагональ дисплея iPhone 9 составит 6.1 дюйма, а его производителем, по слухам, является компания Japan Display. Ранее, напомним, считалось, что дисплеи для девятого айфона будет производить LG Display.

Что еще известно об iPhone 9? Есть, например, сведения, исходя из которых основная камера "девятки" будет оснащена одним объективом, то есть камеры с двумя модулями компания Apple приберегла для более дорогих айфонов.