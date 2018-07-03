В России начались продажи легендарного «телефона-банана» Nokia 8110‍

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Кто из поклонников культового фантастического фильма "Матрица" не хотел себе такой же, как у главного героя картины братьев Вачовски, мобильный телефон? Вероятно, таких нет. Однако разыскать оригинальный Nokia 8110 в 2018 году — весьма нетривиальная задача. Что же делать? Обратить внимание на новую версию легендарного "банана", которая как раз начала продаваться в РФ!

О старте российских продаж современной версии Nokia 8110 сообщили официальные представители компании HMD Global (именно ей, если что, теперь принадлежит бренд Nokia).

У современной версии Nokia 8110 есть 2.4" цветной дисплей с разрешением 320 на 240 точек, камера, способная делать двухмегапиксельные фотографии, встроенный накопитель на четыре гигабайта и поддержка сетей 4G. В общем, прямо скажем — негусто.

Но ведь оригинал ценили не за это! Да, но того, за что ценили оригинал, у этой поделки явно нет. Речь идет о качественных и приятных материалах, высокой надежности и общей стилистике. Новый Nokia 8110 — это, очевидно, просто пластиковая игрушка в сравнении с тем самым "бананом".

Единственное, что радует — это заявленная автономность. Телефон может проработать целых двадцать пять суток от полностью заряженного аккумулятора. Но в любом случае — за шесть тысяч рублей, которые просят за это "чудо", можно приобрести нормальный смартфон, а не дань прошлому.