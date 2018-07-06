Apple посвятила три рекламных ролика ЧМ-2018

Фото из открытых источников

"Яблочный" техногигант решил использовать Чемпионат мира по футболу 2018 для пиара — футбол, который в настоящее время будоражит общественное сознание особенно сильно, стал основной темой новых рекламных роликов Apple.

Один из этих роликов вы можете посмотреть ниже на странице, остальные можно найти на официальной YouTube-странице американской технологической корпорации.

Ролики, как следует отметить, посвящены особенностям фотографирования и видеосъемки при помощи смартфонов Apple iPhone. Ну а в качестве бэкграунда купертиновцы решили использовать национальные особенности футбола, взяв за основу футбольные традиции Японии, Португалии и Австралии.

Получилось, несмотря на яркий рекламный характер видео, достаточно интересно, так что если вы увлекаетесь всем связанным с футболом, то не пропустите ролики от Apple.

Из видео вы узнаете, например, о культурной специфике австралийских аборигенов, которые рассматривают игру в мяч в качестве одного из способов сохранения культурного наследия. Та же игра в мяч является отличным способом досуга по мнению буддистских монахов. Кроме того, футбол служит средством выяснения отношений, когда речь заходит о быте португальских рыбаков.