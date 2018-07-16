Эксперты назвали наиболее бесполезные функции смартфонов

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Эксперты в области мобильных технологий составил рейтинг самых бесполезных "фишек" современных смартфонов. Ознакомившись с рейтингом, вы узнаете, за какие разрекламированные технологии не стоит переплачивать.

Например, за дисплеи с разрешением выше, чем Full HD. QHD или 4K экраны — это, безусловно, приятная строка в перечне технических спецификаций мобильного устройства, но в подавляющем большинстве случаев вы не заметите никакой разницы с Full HD. А вот аккумуляторная батарея вашего девайса, что называется, заметит, потому что чем выше разрешение экрана, тем больше электричества он потребляет.

Встроенные "умные" алгоритмы для обработки фотографий, которые по заявлениям производителей смартфонов вплотную подбираются к искусственному интеллекту, на самом деле не нужны — любой сколько-нибудь сведущий в фотографии человек сразу же отключит все подобные технологии, а далеким от фото людям в общем-то без разницы.

Другие бесполезные функции смартфонов — Dolby Atmos (многоканальный звук) и 3D Touch (он же Force Touch — "фишка", используемая в реальности очень редко, зато увеличивающая стоимость дисплея).