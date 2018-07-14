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В Android есть секретная настройка, ускоряющая работу смартфона

Суббота, 14 Июля 2018 10:23
В Android есть секретная настройка, ускоряющая работу смартфона Фото из открытых источников

Разработчики современных программ и гаджетов очень любят оставлять в своих устройствах различные «пасхалки», раскрывающие скрытые функции. Создатели системы Android не являются тому исключением. Как оказалось, у каждого смартфона есть режим разработчика, с помощью которого можно незначительно ускорить работу своего устройства.

 

Чтобы заставить «летать» свой смартфон владельцам Android придется провести незначительную процедуру. Требуется зайти в настройки смарта и найти там вкладку «О телефоне». Здесь вам придется разыскать пункт под названием «Номер сборки» (он может храниться в дополнительной вкладке «Сведения о ПО»). Несколько раз нажмите на нее и на экране вашего устройства высветится надпись: «Теперь вы разработчик». Это значит, что вы на верном пути.

 

Чаще всего, после этого в настройках смартфона сразу же появится вкладка «Параметры разработчика», но отдельные устройства все же требуют перезагрузки. Здесь нужно найти вкладку «Рисунок» или «Отрисовка», где можно отрегулировать скорость анимации в телефоне. Можно выставить скорость 0,25х или 0,5х. Это даст возможность ускорить работу интерфейса в половину, что уже является значительным приростом. Особенно для старых смартфонов. Кроме того, столь несложная манипуляция может снизить загрузку процессора.

 

Однако, если вы все же добрались до режима разработчика, будьте осторожны. Не стоит огульно изменять все настройки. Лучше тщательно все изучить или посоветоваться со специалистами. В противном случае, вы можете только навредить своему смартфону.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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