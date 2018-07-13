Опубликован рейтинг компаний с самыми проблемными смартфонами

Южнокорейский производитель электроники Samsung оказался лидером по производству проблемных смартфонов. Соответствующий вывод сделали специалисты из компании Blancco, которые провели интересное исследование рынка смартфонов.
Лидерство, продемонстрированное компанией "Самсунг" — это немного не то достижение, которым принято гордиться. Потому что показатель отказов для смартфонов производства Samsung составил по итогам первого квартала текущего года почти двадцать семь с половиной процентов.
Ближайшим конкурентом "Самсунга" традиционно оказалась компания Apple, у которой, как удалось выяснить экспертам, есть отдельные проблемные смартфоны. Например, iPhone 6, показатель отказов которого составляет двадцать два процента. Еще один довольно проблемный "яблочный" смартфон — iPhone 6s — его показатель отказов составляет шестнадцать процентов.
"У смартфонов iPhone 6 и iPhone 6s есть несколько характерных именно для этой модели болезней — это, например, внезапный отказ сенсорного дисплея или появление серых полос на экране", — говорят эксперты.
Следом за "Самсунгом" и "Яблоком" расположилась компания Xiaomi — показатель отказов для ее продукции составляет четырнадцать с лишним процентов.
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