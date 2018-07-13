Пятница 13 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Опубликован рейтинг компаний с самыми проблемными смартфонами

Опубликован рейтинг компаний с самыми проблемными смартфонами

Пятница, 13 Июля 2018 14:24
Опубликован рейтинг компаний с самыми проблемными смартфонами Фото из открытых источников

Южнокорейский производитель электроники Samsung оказался лидером по производству проблемных смартфонов. Соответствующий вывод сделали специалисты из компании Blancco, которые провели интересное исследование рынка смартфонов.

 

Лидерство, продемонстрированное компанией "Самсунг" — это немного не то достижение, которым принято гордиться. Потому что показатель отказов для смартфонов производства Samsung составил по итогам первого квартала текущего года почти двадцать семь с половиной процентов.

 

Ближайшим конкурентом "Самсунга" традиционно оказалась компания Apple, у которой, как удалось выяснить экспертам, есть отдельные проблемные смартфоны. Например, iPhone 6, показатель отказов которого составляет двадцать два процента. Еще один довольно проблемный "яблочный" смартфон — iPhone 6s — его показатель отказов составляет шестнадцать процентов.

 

"У смартфонов iPhone 6 и iPhone 6s есть несколько характерных именно для этой модели болезней — это, например, внезапный отказ сенсорного дисплея или появление серых полос на экране", — говорят эксперты.

 

Следом за "Самсунгом" и "Яблоком" расположилась компания Xiaomi — показатель отказов для ее продукции составляет четырнадцать с лишним процентов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
Главное за сутки
СМИ сообщили о десятках жертв авиаударов коалиции США в Сирии‍ СМИ сообщили о десятках жертв авиаударов коалиции США в Сирии‍ Боевая авиация возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции нанесла удар по двум населенным пунктам, расположенным в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, погибли не менее тридцати мирных жителей, еще десятки…
Как структурные реформы российской экономики повлияют на демографию? Как структурные реформы российской экономики повлияют на демографию? Демографический кризис, о котором в Российской Федерации заговорили после того, как уменьшилось количество мигрантов из Украины, далек от по-настоящему серьезного, поэтому отечественной демографии в целом ничего не грозит. Тем более,…
Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери Президент США Дональд Трамп не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с «Новичком» в британских городах Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил в интервью газете The Sun, сообщает …
Читайте также
Ученые научили робота-гепарда преодолевать препятствия вслепую Ученые научили робота-гепарда преодолевать препятствия вслепую Американские инженеры представили третью версию робота-гепарда Cheetah — теперь уникальный четвероногий робот может похвастаться способностью преодолевать препятствия вслепую. Смотрите ниже видео, посвященное удивительному роботу. Робот Cheetah 3 обзавелся не только…
СМИ: Xiaomi прекращает производство смартфонов СМИ: Xiaomi прекращает производство смартфонов Китайская компания Xiaomi прекратит производить смартфоны под собственным брендом. Соответствующее решение, как сообщают надежные инсайдерские источники, далось руководителям "Сяоми" нелегко, однако они все же уверены в его правильности. Место бренда…
Компания AVRS судится с Apple из-за голосового помощника Siri‍ Компания AVRS судится с Apple из-за голосового помощника Siri‍ Американская корпорация Apple нарушила патент номер 7558730, когда создала своего умного ассистента Siri. Соответствующее заявление сделали представители компании Advanced Voice Recognition Systems (Аризона, США), которые намерены судиться с "яблочным" техногигантом.…
Тема дня
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы

В Правительстве и руководстве партии «Единая Россия» не ведают, что творят… против самих себя.   Л...

Фото
Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай

Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в м...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак не наведут порядок в экономике и не помирятся с соседними странами.

Когда я вырос, я понял, что нет никаких взрослых.

Еще »
Самые популярные материалы
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
В Европе открывается новый фронт войны с исламизмом В Европе открывается новый фронт войны с исламизмом
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.