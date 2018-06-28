После обновления смартфоны Samsung начали рассылать SMS без ведома пользователей

Фото из открытых источников

Очень странный баг, обнаруженный пользователями портала Reddit в смартфонах Samsung, угрожает безопасности приватных данных. Еще бы ему не угрожать этой самой безопасности, ведь речь идет о спонтанной отправке сохраненных в памяти устройства фотографий случайным людям.

"Мой смартфон Samsung решил поиграть в какое-то восстание машин или что-то вроде того. Почему я так решил? Потому что он самостоятельно отправил мои личные фотографии случайному контакту. Это просто кошмар какой-то", — пожаловался один из пользователей Reddit.

Такой же баг возник и у других владельцев самсунговских смартфонов. "Мой гаджет отправил абсолютно все фотографии, хранившиеся в его памяти, моей девушке. И сделал он это в два часа ночи", — отметил другой реддитер.

Коллективными усилиями было установлено, что странная активность появилась после того, как программное обеспечение смартфонов было обновлено до новейшей версии. Это подтверждается словами владельцев самсунговских смартфонов, которые по каким-то причинам не обновляли ПО — у них этого странного бага нет.

Офпредставители Samsung пока что никак не прокомментировали ситуацию. Эксперты, тем временем, рекомендуют владельцам смартфонов Samsung запретить приложению для отправки сообщений доступ к фотографиям.