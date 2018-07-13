iPhone сохранил работоспособность после падения из самолета

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Американка уронила свой айфон из самолета, а затем нашла упавшее с трехсотметровой высоты устройство и поразилась отсутствию видимых повреждений. Смартфон Apple iPhone оказался тем еще крепким орешком — говорит женщина.

Инцидент, по итогам которого iPhone продемонстрировал впечатляющую прочность, произошел, когда владелица "яблочного" гаджета Сарвиндер Наберхаус летела на ретро-биплане в рамках мероприятия American Barnstormers.

Она вылетела из аэропорта, расположенного в городе Эймс, что на территории штата Айова, и в какой-то момент захотела сделать несколько снимков при помощи своего айфона, для чего высунула его за пределы внутреннего пространства самолета. Решение оказалось не очень разумным, потому что встречный поток воздуха вырвал смартфон из рук американки.

"После приземления я попробовала найти свой смартфон при помощи сервиса "Найти айфон" и очень удивилась, когда выяснилось, что мой телефон все еще работает. Он, судя по поисковому сервису, лежал где-то в восточной части города, поэтому я отправилась на поиски", — рассказывает Сарвиндер.

В итоге женщина услышала, как ее телефон звонит где-то в зарослях травы. Айфон, упавший с 300 метров, даже не поцарапался — он приземлился в траву и сохранил полную работоспособность.