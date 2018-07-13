В работе социальной сети Facebook произошел сбой

В работе крупнейшей в мире социальной сети Facebook произошел серьезный сбой — по данным сайта DownDetector, который занимается отслеживанием сбоев популярных сервисов, трудности с доступом к "Фейсбуку" испытывает около сорока пяти процентов пользователей.
Проблема, согласно уточненной информации, затронула пользователей "Фейсбука" из разных регионов — социальная сеть, в частности, не открывается у части жителей Великобритании, Германии, Испании, Франции, Италии, Нидерландов и Румынии.
Можно было бы предположить, что сбой в работе Facebook затронул лишь европейских пользователей соцсети, но нет — есть сведения, указывающие на частичную недоступность сервиса и в Соединенных Штатах Америки.
Чем обусловлен сбой — неизвестно, так как официальные представители компании Facebook пока что никак не прокомментировали недоступность сайта для огромного количества пользователей.
Facebook в последнее время упоминается в основном в новостях с негативной окраской — детище Марка Цукерберга оказалось в центре сразу нескольких масштабных скандалов, связанных с утечкой персональных данных пользователей, поэтому доверие людей к "Фейсбуку" пошатнулось самым серьезным образом.
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