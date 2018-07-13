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Facebook научил нейросеть искать дорогу в виртуальном Нью-Йорке‍

Пятница, 13 Июля 2018 09:43
Facebook научил нейросеть искать дорогу в виртуальном Нью-Йорке‍ Фото из открытых источников

Приближенная к искусственному интеллекту технология, созданная в недрах компании Facebook, умеет находить дорогу в виртуальной копии Нью-Йорка. Эксперты говорят, что подобные технологии пригодятся при разработке беспилотного городского транспорта нового поколения.

 

Сложные нейронные сети, на которых основан инновационный навигационный алгоритм, позволяют ИИ находить верный путь быстро и без ошибок.

 

Самая главная фишка разработки инженеров Facebook — это программный механизм Masked Attention for Spatial Convolution (MASC), на основе которого работает не имеющая аналогов система из виртуальных "туриста" и "гида".

 

"Два программных агента общаются между собой на естественном для себя машинном языке, то есть пользователь не видит этого общения. Зато он видит результат, который практически в ста процентах случаев представляет собой верный маршрут, описанный человеческим языком", — говорят разработчики.

 

Предполагается, что именно на базе таких алгоритмом будут реализованы навигационные системы будущего, благодаря которым беспилотный транспорт следующих поколений сможет правильно находить дорогу даже в самых сложных случаях

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Facebook последние новости
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