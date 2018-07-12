Facebook пометил 65 тысяч россиян как "предателей"

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"Умные" рекламные алгоритмы социальной сети Facebook спровоцировали международный скандал, когда пометили шестьдесят пять тысяч граждан Российской Федерации как "склонных к измене людей".

Речь идет о рекламном инструменте, который разрабатывался внутри "Фейсбука" для более точного соответствия между рекламными материалами и их потребителями.

Использование инструмента, который делил людей по самым разнообразным критериям, так и не началось, однако скандал, спровоцированный им, все-равно вспыхнул, когда широкая общественность узнала об экспериментах FB.

Социальная сеть, в частности, вешала на своих пользователей самые разнообразные ярлыки, что, как предполагалось, должно было помочь в рекламном таргетинге. При этом, неизвестно, какими критериями руководствовались "умные" алгоритмы, когда помечали людей как "предателей".

Новый скандал с "предателями", которых Facebook выявил среди россиян, может отразиться на социальной сети довольно серьезно — детище Марка Цукерберга и так переживает не лучшие времена после того, как соцсеть обвинили в сборе и передаче на сторону персональных данных.