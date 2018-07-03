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Россия будет бороться с Facebook рублем

Вторник, 03 Июля 2018 11:33
Россия будет бороться с Facebook рублем Фото из открытых источников

Самый действенный способ борьбы с двойными стандартами, которые американская социальная сеть Facebook применяет к России — это способ, основанный на "наказании рублем". Так считает издатель журнала "Information Security" и эксперт в сфере безопасности данных Александр Власов.

 

Говоря о двойных стандартах "Фейсбука", Власов отмечает, что американская соцсеть придерживается принципов прозрачности и толерантности только на словах. А когда доходит до дела, то любая активная пророссийская точка зрения, высказываемая посредством FB, подвергается жесткой цензуре.

 

"Очевидно, что руководство Facebook не преследует какие-то политические цели, то есть, все гораздо проще — речь идет исключительно о бизнес-интересах. Да, "Фейсбук" действительно банит публикации, выставляющие Россию не в том свете, который выгоден Вашингтону, но делает он это просто потому, что таковы правила бизнеса в США", — цитирует эксперта федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Что же делать? Самый эффективный способ противодействия политике "Фейсбука" — это наказать американскую соцсеть рублем. Или, точнее говоря, долларом. Но тут все довольно непросто — российский рынок не является по-настоящему важным для "Фейсбука", поэтому в случае каких-то критических для американской компании действий, она запросто может вообще уйти из нашего информационного пространства.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Facebook
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