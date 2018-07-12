Голосовой помощник «Алиса» научили принимать «доносы»

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Голосовой ассистент "Алиса", созданный отечественной интернет-компанией "Яндекс", обзавелся новой командой-навыком с интересным названием "Товарищ майор". Команда, по словам ее разработчиков, позволяет голосовому помощнику "принимать доносы".

«Товарищ майор, тут какая-то непонятная ситуация с жильцами дома номер восемь по улице академика Сахарова, они очень плохо себя ведут», — можно сказать "Алисе" перед испуганными соседями и услышать в ответ от программы: «Принято, разберемся».

"Товарищ майор", может отвечать на "доносы" по-разному, но суть во всех случаях примерно одинаковая — некий виртуальный товарищ Майор обещает разобраться и принять меры, а также сообщает о создании соответствующей заявки.

«Шумные соседи? Плохая погода? В лифте катается подозрительный гражданин? Дети плохо себя ведут? Сообщайте товарищу майору — он разберется и примет необходимые меры», — говорят предприниматели Владимир Гуриев и Булат Каримов, создавшие забавный навык для "Алисы".

Для того, чтобы активировать навык, нужно сказать "Алисе": «Включи навык "Товарищ майор"». Все, теперь можете составлять доносы сколько заблагорассудится.