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Алиса рассказала, почему Siri прервала британского министра во время выступления

Среда, 04 Июля 2018 11:15
Алиса рассказала, почему Siri прервала британского министра во время выступления Фото из открытых источников

Инцидент с "яблочным" голосовым ассистентом Siri, который сегодня перебил британского министра обороны Гэвина Уильямсона, выступавшего в парламенте Соединенного Королевства, вызвал довольно громкий резонанс.

 

Случай в британском парламенте получил комментарий и со стороны... другого голосового помощника — сервиса "Алиса" от российской интернет-компании "Яндекс".

 

"Алиса, а ты перебиваешь министров?", — спросили у помощника от "Яндекса" представители Федерального агентства новостей. На что "Алиса" ответила: "Это моя профессия", а затем добавила: "Так уж исторически сложилось".

 

В общем, искусственный интеллект, как видим, уже сейчас ни во что не ставит человеческие интересы, так что восстание машин, о котором предупреждали писатели-фантасты, очевидно, уже не за горами.

 

Если же говорить серьезно, то Siri, очевидно, просто среагировала на слово "Сирия", сказанное британским министром. Специалисты отмечают, что это случайное срабатывание голосового ассистента в целом не является чем-то криминальным — развивающиеся технологии, к которым относятся и голосовые помощники, не застрахованы от подобных ошибок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости голосовой помощник
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