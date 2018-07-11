YouTube запустил режим инкогнито для пользователей Android‍

У популярного видеосервиса YouTube появился давно ожидаемый режим "инкогнито", то есть сервис теперь позволяет своим пользователям смотреть видеоролики без сохранения соответствующих записей в истории.
Правда, доступна соответствующая фича пока что не всем — режим "инкогнито" получили лишь пользователи YouTube, которые для взаимодействия с видеоплатформой используют мобильное приложение для операционной системы Android.
Для того, чтобы воспользоваться новой повышающей приватность фичей, нужно перейти в раздел "Учетная запись" и тапнуть по переключателю "Активировать режим "инкогнито"". По данным портала 9to5Google, такая настройка появилась в последнем обновлении клиента YouTube для Android.
"Функцию начали тестировать еще в мае, и вот сейчас, в середине июля, она все-таки добралась до стабильной версии мобильного приложения YouTube. Правда, речь пока что идет только об Android-версии "Ютуба", так что владельцам смартфонов iPhone придется немного подождать", — пишет 9to5Google.
Вот такое вот полезное нововведение. Для того, чтобы начать им пользоваться, вам нужно дождаться автоматического обновления YouTube или осуществить процедуру вручную.
Владимир Познер, выступая в каком-то кафе, по-видимому, совсем недавно, вывел либералов на чистую во...
Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.