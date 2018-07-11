YouTube запустил режим инкогнито для пользователей Android‍

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У популярного видеосервиса YouTube появился давно ожидаемый режим "инкогнито", то есть сервис теперь позволяет своим пользователям смотреть видеоролики без сохранения соответствующих записей в истории.

Правда, доступна соответствующая фича пока что не всем — режим "инкогнито" получили лишь пользователи YouTube, которые для взаимодействия с видеоплатформой используют мобильное приложение для операционной системы Android.

Для того, чтобы воспользоваться новой повышающей приватность фичей, нужно перейти в раздел "Учетная запись" и тапнуть по переключателю "Активировать режим "инкогнито"". По данным портала 9to5Google, такая настройка появилась в последнем обновлении клиента YouTube для Android.

"Функцию начали тестировать еще в мае, и вот сейчас, в середине июля, она все-таки добралась до стабильной версии мобильного приложения YouTube. Правда, речь пока что идет только об Android-версии "Ютуба", так что владельцам смартфонов iPhone придется немного подождать", — пишет 9to5Google.

Вот такое вот полезное нововведение. Для того, чтобы начать им пользоваться, вам нужно дождаться автоматического обновления YouTube или осуществить процедуру вручную.