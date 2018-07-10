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YouTube потратит $25 миллионов на борьбу с фейковыми новостями

Вторник, 10 Июля 2018 10:23
YouTube потратит $25 миллионов на борьбу с фейковыми новостями Фото из открытых источников

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube потратит двадцать пять миллионов американских долларов на борьбу с фейковыми новостями, под атакой которых "Ютуб" оказался наравне с другими популярными информационными площадками.

 

По данным издания The Hollywood Reporter, проблема фейковых новостей затронула и YouTube — видеохостинг оказался в центре масштабного скандала, когда его уличили в распространении дезинформирующих сведений.

 

Так случилось, по словам представителей компании, из-за целого ряда факторов, среди которых, например, несовершенство "умных" алгоритмов, которые проверяют публикуемый на YouTube видеоконтент.

 

"Мы хотим, чтобы в YouTube публиковались исключительно качественные новостные видео, однако приблизиться к этому довольно непросто. Будем надеяться, что улучшенное финансирование соответствующих направлений позволит нам улучшить качество контента на YouTube", — говорят представители компании.

 

Двадцать пять миллионов долларов, как уточняется, будут направлены в качестве грантов глобальным новостным организациям. Предполагается, что этот шаг будет способствовать борьбе с фальшивыми новостями.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости фейковые новости
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