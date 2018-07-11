Ученые научили робота-трансформера ездить между стен‍

Робот Rising STAR, созданный инженерами из Израиля, может менять свою форму, поэтому его по праву можно называть трансформером. Способность к трансформации, при этом, является лишь одной из уникальных особенностей робота, посмотреть на которого можно на видео ниже.
Rising STAR умеет передвигаться на только по горизонтальным, но и по вертикальным поверхностям. В последнем случае робот может двигаться между двумя расположенными рядом стенами — этот способ движения, как отмечают создатели девайса, открывает некоторые весьма интересные перспективы применения.
"Роботов обычно конструируют для решения каких-то конкретных задач, поэтому их форма и параметры являются предопределенными. Наше детище может применяться в самых разных сценариях взаимодействия с окружающим миром благодаря способности к трансформации", — говорят создатели робота, Давид Заррук и Лиран Ехезкель из Университета имени Бен-Гуриона.
Трансформер от израильских инженеров может сдвигать центр масс (это полезно в тех случаях, когда роботу нужно заехать на высокое препятствие), "ползать", а также выполнять другие невероятные трюки — например, двигаться вертикально, находясь между двумя стенами.
Владимир Познер, выступая в каком-то кафе, по-видимому, совсем недавно, вывел либералов на чистую во...
Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.