Ученые научили робота-трансформера ездить между стен‍

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Робот Rising STAR, созданный инженерами из Израиля, может менять свою форму, поэтому его по праву можно называть трансформером. Способность к трансформации, при этом, является лишь одной из уникальных особенностей робота, посмотреть на которого можно на видео ниже.

Rising STAR умеет передвигаться на только по горизонтальным, но и по вертикальным поверхностям. В последнем случае робот может двигаться между двумя расположенными рядом стенами — этот способ движения, как отмечают создатели девайса, открывает некоторые весьма интересные перспективы применения.

"Роботов обычно конструируют для решения каких-то конкретных задач, поэтому их форма и параметры являются предопределенными. Наше детище может применяться в самых разных сценариях взаимодействия с окружающим миром благодаря способности к трансформации", — говорят создатели робота, Давид Заррук и Лиран Ехезкель из Университета имени Бен-Гуриона.

Трансформер от израильских инженеров может сдвигать центр масс (это полезно в тех случаях, когда роботу нужно заехать на высокое препятствие), "ползать", а также выполнять другие невероятные трюки — например, двигаться вертикально, находясь между двумя стенами.