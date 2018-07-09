Ученые научили робота-гепарда преодолевать препятствия вслепую

Фото из открытых источников

Американские инженеры представили третью версию робота-гепарда Cheetah — теперь уникальный четвероногий робот может похвастаться способностью преодолевать препятствия вслепую. Смотрите ниже видео, посвященное удивительному роботу.

Робот Cheetah 3 обзавелся не только улучшенными механическими компонентами, но и поведенческими алгоритмами нового уровня — специалисты говорят, что улучшенное программное обеспечение позволяют сорокакилограммовой машине творить настоящие чудеса, когда речь заходит о взаимодействии с окружающим пространством.

"Мы добавили алгоритмы обнаружения контакта и прогностического контроля — первый позволяет роботу осуществлять перестановку ног с максимальной эффективностью, а второй рассчитывает силу, которую робот вкладывает в каждый шаг. Благодаря этим алгоритмам робот способен обходить препятствия даже вслепую", — говорят создатели робота Cheetah 3, сотрудники Массачусетского технологического института.

Камеры у робота, как отмечают изобретатели, тоже есть, так что он может двигаться не только вслепую. Однако способность действовать в кромешной тьме добавляет детищу инженеров MIT немало очков.