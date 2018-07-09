Ученые научили робота-гепарда преодолевать препятствия вслепую

Американские инженеры представили третью версию робота-гепарда Cheetah — теперь уникальный четвероногий робот может похвастаться способностью преодолевать препятствия вслепую. Смотрите ниже видео, посвященное удивительному роботу.
Робот Cheetah 3 обзавелся не только улучшенными механическими компонентами, но и поведенческими алгоритмами нового уровня — специалисты говорят, что улучшенное программное обеспечение позволяют сорокакилограммовой машине творить настоящие чудеса, когда речь заходит о взаимодействии с окружающим пространством.
"Мы добавили алгоритмы обнаружения контакта и прогностического контроля — первый позволяет роботу осуществлять перестановку ног с максимальной эффективностью, а второй рассчитывает силу, которую робот вкладывает в каждый шаг. Благодаря этим алгоритмам робот способен обходить препятствия даже вслепую", — говорят создатели робота Cheetah 3, сотрудники Массачусетского технологического института.
Камеры у робота, как отмечают изобретатели, тоже есть, так что он может двигаться не только вслепую. Однако способность действовать в кромешной тьме добавляет детищу инженеров MIT немало очков.
Североатлантический Альянс снова боится. И снова - русских... Оказывается, они, не размениваются по ...
На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая ...
Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:
- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.