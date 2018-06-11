Преимущества и причины популярности криптовалюты

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Криптовалюты вызывают неподдельный интерес не только потому, что это пока все-таки экзотика, а все новое и необычное притягивает внимание людей. Интерес к данному финансовому инструменту в первую очередь вызван тем, что криптовалюты обладают многими преимуществами перед общепринятыми финансовыми активами и лишены многих недостатков этих активов. Много актуальной информации о криптомире ищите в издании БитГид .

Отсутствие ограничений применения

Следует обратить внимание, что географически области использования криптовалют не ограничены границами существующих государств, а юридически оборот криптовалют совсем не подчиняется никаким правовым ограничениям со стороны правительств этих государств.

Отсутствие инфляции

Невозможность правительствам включать неконтролируемую возможность печати (создания) новых электронных денежных купюр позволяет избежать инфляции в мире криптовалют.

Возможность участия в добыче (майнинге)

При этом у каждого участника рынка криптовалют есть возможность самому участвовать в создании новых монет. Рост стоимость этих валютных единиц также является привлекательным их свойством, позволяющих инвесторам увеличить свои доходы.

Анонимность

Следующей чертой криптовалют является анонимность совершаемых с их помощью операций. Личные данные участников сделок не становятся достоянием гласности, так как не требуется их указывать.

Полный контроль

Из анонимности вытекает практически полный контроль над своими средствами. Кошелек с криптовалютой не находится под правовым контролем государства. Поэтому кошелек нельзя заблокировать, снять с него какую-либо сумму без вашего ведома, а также обесценить содержимое кошелька в ходе девальвации, как это происходит с обычными современными валютами.

Низкая стоимость обращения

И самое главное - низкая себестоимость транзакций, совершаемых с криптовалютой. Нет комиссионных платежей посредникам платежа. Бизнес всегда идет путем, который обеспечивает более низкую стоимость транзакций. Два контрагента – участника сделки – взаимодействуют между собой напрямую, без посредников, которыми, как правило, являются банки. Отсутствие в цепочке платежа посредников уменьшает и время прохождения платежа, и стоимость самой транзакции.

Открытость кода

Открытость исходногокода позволяет всем подключаться к развитию или совершенствованию системы. Открытость кода также позволяет создавать все новые и новые виды криптовалют, которые называют альткоинами. Это альтернативные валюты и альтернативны они первой криптовалюте – биткоину. Альткоины в настоящее время приобретают все большую популярность, как средство инвестирования. Биткоин уже не может похвастаться ростом доходности в два-три раза, а вот некоторые альткоины демонстрируют такую доходность и даже больше. Отсюда вывод: привлекательность криптовалют будет все более увеличиваться.