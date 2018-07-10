В России планируют построить стратосферный самолет М-60

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Перспективный многофункциональный стратосферный самолет М-60, разрабатываемый опытно-конструкторским бюро Мясищева, не имеет ничего общего с одноименным межконтинентальным бомбардировщиком с ядерным двигателем, над которым работали конструкторы ОКБ Мясищева в советские времена.

О создании нового российского самолета рассказал Александр Архипов, генконструктор ОКБ Мясищева.

"При СССР мы разрабатывали военный самолет с таким же названием, но теперь под этим индексом создается совсем другая машина — дозвуковой стратосферный самолеа, который может использоваться как в качестве пассажирского лайнера, так и в грузовой или разведывательной модификациях", — говорит Архипов.

Максимальная скорость перспективного самолета — 0.8 маха — это примерно восемьсот пятьдесят километров в час. В пассажирском варианте исполнения самолет сможет вмещать около четырех сотен кресел.

"При создании стратосферного самолета мы реализовали сразу несколько новейших технических решений — тут и несущий фюзеляж, и прямое крыло, и эффективная схема расположения двигателей, и овальное поперечное сечение планера, и многое другое. Самолет разрабатывался за собственные средства ОКБ, но недавно к нему стал проявлять внимание государственный заказчик", — добавляет генконструктор ОКБ Мясищева.