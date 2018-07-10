Вторник 10 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» В России планируют построить стратосферный самолет М-60

В России планируют построить стратосферный самолет М-60

Вторник, 10 Июля 2018 13:07
В России планируют построить стратосферный самолет М-60 Фото из открытых источников

Перспективный многофункциональный стратосферный самолет М-60, разрабатываемый опытно-конструкторским бюро Мясищева, не имеет ничего общего с одноименным межконтинентальным бомбардировщиком с ядерным двигателем, над которым работали конструкторы ОКБ Мясищева в советские времена.

 

О создании нового российского самолета рассказал Александр Архипов, генконструктор ОКБ Мясищева.

 

"При СССР мы разрабатывали военный самолет с таким же названием, но теперь под этим индексом создается совсем другая машина — дозвуковой стратосферный самолеа, который может использоваться как в качестве пассажирского лайнера, так и в грузовой или разведывательной модификациях", — говорит Архипов.

 

Максимальная скорость перспективного самолета — 0.8 маха — это примерно восемьсот пятьдесят километров в час. В пассажирском варианте исполнения самолет сможет вмещать около четырех сотен кресел.

 

"При создании стратосферного самолета мы реализовали сразу несколько новейших технических решений — тут и несущий фюзеляж, и прямое крыло, и эффективная схема расположения двигателей, и овальное поперечное сечение планера, и многое другое. Самолет разрабатывался за собственные средства ОКБ, но недавно к нему стал проявлять внимание государственный заказчик", — добавляет генконструктор ОКБ Мясищева.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Самолет
Главное за сутки
Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Уход Бориса Джонсона с поста главы британского внешнеполитического ведомства вовсе не подразумевает нормализацию отношений между Великобританией и Российской Федерацией — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO, отмечая,…
"Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время "Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время Грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции (МКС), впервые долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился менее четырех часов, сообщили во вторник в российском Центре управления полетами…
Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона. Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщает …
Читайте также
Алиса рассказала, почему Siri прервала британского министра во время выступления Алиса рассказала, почему Siri прервала британского министра во время выступления Инцидент с "яблочным" голосовым ассистентом Siri, который сегодня перебил британского министра обороны Гэвина Уильямсона, выступавшего в парламенте Соединенного Королевства, вызвал довольно громкий резонанс. Случай в британском парламенте получил комментарий и…
Стартовали испытания новейшего вертолета VRT500 Стартовали испытания новейшего вертолета VRT500 Государственная корпорация "Ростех" приступила к аэродинамическому тестированию новейшего легкого многоцелевого вертолета VRT500. Соответствующие испытания, как сообщили официальные представители холдинга "Вертолеты России", начались на базе Центрального аэрогидродинамического института. "Сотрудники КБ "ВР-Технологии",…
Пользователи Telegram подозревают, что мессенджер читает их сообщения‍ Пользователи Telegram подозревают, что мессенджер читает их сообщения‍ Разработчики запрещенного в России мессенджера Telegram могут получать доступ к переписке пользователей. На этот факт указывает специфика механизма авторизации мессенджера. Эксперты в области информационной безопасности обратили внимание на интересную деталь…
Тема дня
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию

Россия стала ближе жителям огромного количества стран, чем когда бы то ни было, уверены различные эк...

Фото
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.