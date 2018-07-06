Пятница 06 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» Три человека погибли при падении военного самолета в Таиланде

Три человека погибли при падении военного самолета в Таиланде

Пятница, 06 Июля 2018 15:07
Три человека погибли при падении военного самолета в Таиланде Фото из открытых источников

Власти Таиланда сообщили о крушении легкомоторного военного самолета, при помощи которого сухопутные войска страны патрулировали пограничные районы. В авиакатастрофе, как следует из прочитанного в эфире Пятого национального тв-канала Таиланда заявления, погибли три человека.

 

Всего же на борту патрульного самолета было четыре человека — то есть, одному из членов экипажа удалось выжить. Выжившим оказался старший сержант Чатчанан Кхыанкео — его с ожогами шестидесяти процентов кожного покрова доставили в госпиталь.

 

Военный самолет пропал с радаров вчера в одиннадцать часов дня по локальному времени. Поисковая операция, инициированная по факту исчезновения самолета, завершилась обнаружением места падения в покрытых густой растительностью горах на границе Таиланда и Мьянмы. Причины авиакатастрофы выясняются специалистами в данный момент.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости авиакатастрофа
Главное за сутки
К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая? К чему приведет торговая война США, ЕС и Китая? Любые действия со стороны Соединенных Штатов Америки, направленные на ограничение свободной торговли, будут иметь далеко идущие последствия для глобальной экономики — говорит Тимофей Бордачев, директор европейских и международных исследований факультета…
В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны В Китае обвинили США в развязывании крупнейшей торговой войны Решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступает с пятницы в силу. Как заявил ранее лидер…
Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" Минюст Японии официально объявил о казни руководителей секты "Аум Синрикё" В Японии в пятницу повесили экс-главу религиозной секты "Аум Синрикё"* Сёко Асахару, сообщила телекомпания NHK. Также казнен бывший "военный министр" секты Киёхидэ Хаякава, который в 1993 году руководил строительством завода…
Читайте также
В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек В Китае в результате крупного ДТП погибли 18 человек Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ. По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около…
Пьяная омичка "расплатилась" с таксистом интимом и обвинила его в изнасиловании Пьяная омичка "расплатилась" с таксистом интимом и обвинила его в изнасиловании Омские правоохранители столкнулись с довольно непростым делом, в центре которого — тридцатисемилетняя местная жительница, которую не то изнасиловали, не то подвезли на такси домой и взяли за это оплату альтернативным…
Мужчина наговорил 20 часов по SIM-карте, упавшей с аиста Мужчина наговорил 20 часов по SIM-карте, упавшей с аиста SIM-карта, которую экологи из Польши вставили в специальный трекер для отслеживания перемещений, который надели на перелетного аиста, попала в руки к некоему жителю Судана, который с ее помощью наговорил по…
Тема дня
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю

Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Могут ли США признать Крым российским Могут ли США признать Крым российским
Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны Новые враги США: Против Вашингтона объединяются сразу три сильных страны
Трамп: "Не будут платить - выведем войска!" Трамп: "Не будут платить - выведем войска!"
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.