Три человека погибли при падении военного самолета в Таиланде

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Власти Таиланда сообщили о крушении легкомоторного военного самолета, при помощи которого сухопутные войска страны патрулировали пограничные районы. В авиакатастрофе, как следует из прочитанного в эфире Пятого национального тв-канала Таиланда заявления, погибли три человека.

Всего же на борту патрульного самолета было четыре человека — то есть, одному из членов экипажа удалось выжить. Выжившим оказался старший сержант Чатчанан Кхыанкео — его с ожогами шестидесяти процентов кожного покрова доставили в госпиталь.

Военный самолет пропал с радаров вчера в одиннадцать часов дня по локальному времени. Поисковая операция, инициированная по факту исчезновения самолета, завершилась обнаружением места падения в покрытых густой растительностью горах на границе Таиланда и Мьянмы. Причины авиакатастрофы выясняются специалистами в данный момент.