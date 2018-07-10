Росстандарт утвердил предварительный ГОСТ для мобильных приложений

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Специалисты Росстандарта, участвующие в разработке единого государственного стандарта для мобильных приложений, сообщают о создании предварительного варианта соответствующего ГОСТа.

Данные о ходе разработки ГОСТа для мобильных приложений оказались в распоряжении у "Коммерсанта". По информации издания, в государственном стандарте будут описываться почти девять десятков требований к мобильному ПО.

Требования, в частности, будут касаться функциональности приложений, их производительности, а также безопасности и некоторых других аспектов. Например — таких сложноизмеримых, как "удобство использования".

"Приложение должно информировать пользователей о том, к каким конкретно данным оно получает доступ, плюс, все данные мобильных приложений должны физически храниться на серверах, расположенных в пределах Российской Федерации", — отмечают в Росстандарте.

Согласно ГОСТу, платные приложения должны позволять оценивать свою функциональность при помощи бесплатного пробного периода. ГОСТ, что интересно, регулирует даже частоту обновлений мобильного ПО — оно должно обновляться не реже, чем раз в год.