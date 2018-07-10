Росстандарт утвердил предварительный ГОСТ для мобильных приложений

Специалисты Росстандарта, участвующие в разработке единого государственного стандарта для мобильных приложений, сообщают о создании предварительного варианта соответствующего ГОСТа.
Данные о ходе разработки ГОСТа для мобильных приложений оказались в распоряжении у "Коммерсанта". По информации издания, в государственном стандарте будут описываться почти девять десятков требований к мобильному ПО.
Требования, в частности, будут касаться функциональности приложений, их производительности, а также безопасности и некоторых других аспектов. Например — таких сложноизмеримых, как "удобство использования".
"Приложение должно информировать пользователей о том, к каким конкретно данным оно получает доступ, плюс, все данные мобильных приложений должны физически храниться на серверах, расположенных в пределах Российской Федерации", — отмечают в Росстандарте.
Согласно ГОСТу, платные приложения должны позволять оценивать свою функциональность при помощи бесплатного пробного периода. ГОСТ, что интересно, регулирует даже частоту обновлений мобильного ПО — оно должно обновляться не реже, чем раз в год.
В последнее время дипломатические представители России значительно активизировали свои действия на м...
Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.