Хакеры похитили «воспоминания» 21 млн пользователей‍

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Облачная инфраструктура популярного приложения Timehop, при помощи которого пользователи социальных сетей собирают "воспоминания", подверглась масштабной кибератаке, по итогам которой неизвестные хакеры похитили данные двух с лишним десятков миллионов юзеров.

Согласно заявлению, которое появилось накануне в официальном блоге разработчиков Timehop, инцидент произошел четвертого июля. Хакеры, вторгшиеся в информационную систему приложения, сумели увести базу данных весьма внушительных размеров, в которой хранилась разнообразные конфиденциальные данные — например, имена, номера телефонов и адреса электронной почты.

Хакеры, при этом, не смогли получить доступ к личной переписке пользователей, а также к информации финансового характера. Так, по крайней мере, утверждают авторы приложения.

Представители Timehop говорят, что нанесенный киберзлоумышленниками ущерб нельзя назвать сколько-нибудь значительным — подобные взломы, как отмечается, являются весьма распространенной практикой в двадцать первом веке. Эксперты, однако, уверены, что недооценивать взлом ни в коем случае нельзя, поэтому пользователям Timehop теперь нужно проявлять особенную осторожность в Сети, т.к. они могут быть объектами фишинговых атак.