Хакеры взломали бензоколонку и раздавали бензин бесплатно

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Жители Детройта (США) обсуждают поступок современного последователя Робин Гуда, который взломал информационные системы заправочной станции и устроил бесплатную раздачу топлива.

Компьютеры заправки, расположенной на окраине Детройта, работали неправильно в течение полутора часов, однако этого небольшого временного промежутка хватило для того, чтобы владельцы бензоколонки понесли ущерб, эквивалентный ста тысячам рублей.

Тут, как сообщает локальный тв-канал Fox 2 Detroit, возникают некоторые сомнения в том, что хакер (или группа хакеров), который взломал управляющую систему заправочной станции, действовал из тех же побуждений, что и Робин Гуд — все указывает на то, что шестьсот галлонов (почти две тысячи триста литров) бензина из запасов заправки выкачали сами же злоумышленники.

"Хакеры умудрились проникнуть в систему заправки и взять контроль в свои руки. Оператор станции видел это, но ничего не мог сделать. За полтора часа станцией воспользовались около десяти машин, которые выкачали свыше двух тысяч литров бензина", — рассказывают американские правоохранители, которые в данный момент разыскивают похитителей топлива.