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Исследование: владельцы продукции Apple приравниваются к богачам

Понедельник, 09 Июля 2018 11:41
Исследование: владельцы продукции Apple приравниваются к богачам Фото из открытых источников

Жители Соединенных Штатов Америки, у которых есть мобильные гаджеты производства компании Apple (в частности — смартфоны iPhone и планшеты iPad), в целом отличаются более высоким уровнем дохода. Такие выводы сделали сотрудники Чикагского университета, а также специалисты американского Национального бюро экономических исследований.

 

Удивительно, но факт — смартфоны Apple iPhone оказались невероятно точным индикатором высоко дохода — в этом не дают усомниться статистические данные за 2016 год, согласно которым, доходом выше среднего могут похвастаться семь владельцев айфонов из десяти.

 

Это, если что, статистика, справедливая лишь для США, то есть в других странах все несколько иначе. В Российской Федерации, например, есть категория граждан, которые покупают iPhone в кредит, экономя, при этом, на всем, чем только можно — американские исследователи о существовании таких людей даже не догадываются.

 

"Статистика говорит, что владелец смартфона iPhone, проживающий в США, практически гарантированно входит в категорию обеспеченных граждан. Сам по себе факт существования такого индикатора очень удобен для разнообразных связанных с доходом исследований", — подводят итог эксперты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Apple
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