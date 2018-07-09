Компания AVRS судится с Apple из-за голосового помощника Siri‍

Американская корпорация Apple нарушила патент номер 7558730, когда создала своего умного ассистента Siri. Соответствующее заявление сделали представители компании Advanced Voice Recognition Systems (Аризона, США), которые намерены судиться с "яблочным" техногигантом.
Представители AVRS уверены, что касающиеся распознавания человеческой речи технологии, описанные в патенте 7558730, были самым грубейшим образом нарушены "Яблоком", в котором прекрасно знали, что наработки AVRS защищены американским законодательством, когда копировали их.
"В Apple знали о существовании патента 7558730 с 2013-го года, однако, тем не менее, нарушили выданный патентным бюро Соединенных Штатов Америки документ как минимум семьдесят семь раз", — говорят в Advanced Voice Recognition Systems.
Специалисты говорят, что у AVRS вряд ли есть шансы выиграть судебный спор, так как юристы Apple имеют колоссальный опыт в решении подобных вопросов, плюс, за их плечами есть принадлежащие корпорации миллиарды долларов. При этом, не совсем ясно, какие конкретно технологии похитила Apple для своего голосового ассистента Siri, так что история на самом деле весьма темная.
История Прибалтийских республик полна мифов. То и дело они оживают в выступлениях политиков, которые...
На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая ...
Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:
- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.