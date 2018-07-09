Компания AVRS судится с Apple из-за голосового помощника Siri‍

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Американская корпорация Apple нарушила патент номер 7558730, когда создала своего умного ассистента Siri. Соответствующее заявление сделали представители компании Advanced Voice Recognition Systems (Аризона, США), которые намерены судиться с "яблочным" техногигантом.

Представители AVRS уверены, что касающиеся распознавания человеческой речи технологии, описанные в патенте 7558730, были самым грубейшим образом нарушены "Яблоком", в котором прекрасно знали, что наработки AVRS защищены американским законодательством, когда копировали их.

"В Apple знали о существовании патента 7558730 с 2013-го года, однако, тем не менее, нарушили выданный патентным бюро Соединенных Штатов Америки документ как минимум семьдесят семь раз", — говорят в Advanced Voice Recognition Systems.

Специалисты говорят, что у AVRS вряд ли есть шансы выиграть судебный спор, так как юристы Apple имеют колоссальный опыт в решении подобных вопросов, плюс, за их плечами есть принадлежащие корпорации миллиарды долларов. При этом, не совсем ясно, какие конкретно технологии похитила Apple для своего голосового ассистента Siri, так что история на самом деле весьма темная.