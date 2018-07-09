В России назвали лучшую операционную систему Windows

Большая часть жителей Российской Федерации считает Windows 7 лучшей операционной системой корпорации Microsoft. Соответствующие данные были получены по итогам опроса, проведенного экспертами.
"Майкрософт", как отмечают последние, создает операционные системы для персональных компьютеров на протяжении нескольких десятков лет, поэтому очевидно, что компания достигла в этом нелегком деле определенного успеха. Однако в истории ОС семейства Windows были и откровенно непростые времена — например, система Windows Vista была признана неудачной абсолютным большинством пользователей.
Но не будем о грустном. Вспомним лучше систему Windows 7, которая до сих пор установлена на большом числе российских компьютеров — ее считают лучшим продуктом Microsoft сорок три с половиной процента опрошенных.
"Семерке" немного уступает "десятка" — Windows 10 признали лучшей ОС тридцать восемь с половиной процентов респондентов. Двенадцать с половиной процентов голосов досталось уже откровенно устаревшей Windows XP, четыре с половиной процента заявили, что каждый день благодарят Редмондскую корпорацию за Windows 8, и еще один процент опрошенных уверен, что лучшая ОС — это все-таки "Виста".
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