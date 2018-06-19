Система искусственного интеллекта будет управлять новой Windows‍

Приближенная к искусственному интеллекту технология, задействованная корпорацией Microsoft для обновления операционной системы Windows 10, продемонстрировала отличные результаты — сообщается в официальном блоге "Майкрософт".
Представители Microsoft утверждают, что корпорации удалось создать уникальную систему ИИ, управляющую процессом обновления ОС для сотен миллионов компьютеров. Применение системы, осуществленное пока что в тестовом режиме, показало отличные результаты.
"Система была опробована в ходе распространения апдейта Fall Creator Update. И по итогам тестов мы можем говорить об очень высокой эффективности ИИ — технология, в частности, помогла в самой значительной степени снизить число обращений в техническую поддержку, то есть, привела к росту удовлетворенности среди наших клиентов", — рассказывают сотрудники Microsoft.
В чем же заключается суть чудо-технологии, о которой рассказывают в "Майкрософт"? На самом деле все довольно просто. Речь идет об автоматическом построении очереди, в которой с серверов корпорации устанавливаются апдейты. Это, как отмечают эксперты, позволяет доставлять обновления в первую очередь на те компьютеры, которые точно не будут работать с перебоями после апдейта.
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