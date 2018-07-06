Появилось первое изображение быстрой беспроводной зарядки Xiaomi

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В Сети появилось изображение первой быстрой беспроводной зарядки производства компании Xiaomi. Ничего особенного в ней, судя по картинке, нет — на вид новая зарядка от "Сяоми" совершенно стандартная.

Первый смартфон Xiaomi с поддержкой технологии беспроводной зарядки был представлен в марте этого года — это модель Xiaomi Mi MIX 2S. Одновременно с устройством было анонсировано соответствующее зарядное устройство RM60 Mi Wireless Charger, в котором китайские инженеры реализовали технологию Qi, позволяющую осуществлять быструю зарядку без проводов.

Мощность зарядки — 7.5 Вт. Это в два раза меньше, чем указано в спецификации Qi, которую приняли в 2015 году. Но, тем не менее, это в целом нормальный показатель.

На вид RM60 Mi Wireless Charger является ничем не примечательным девайсом — это просто компактный серый диск с матовой верхней панелью. На боковой поверхности зарядного устройства видно светодиод, который выполняет функцию индикатора зарядки. Стоить это чудо будет около пятнадцати долларов, то есть цена довольно демократичная.

Старт продаж девайса намечен на апрель 2019-го — предполагается, что зарядка появится на рынке вместе со смартфонов Mi Mix 3.