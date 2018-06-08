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Какой смартфон лучше Xiaomi Redmi 5 и Lenovo K5 Note? Мнение экспертов

Пятница, 08 Июня 2018 15:02
Какой смартфон лучше Xiaomi Redmi 5 и Lenovo K5 Note? Мнение экспертов Фото из открытых источников

Люди, выбирающие себе смартфон и просматривающие технические характеристики огромного количества девайсов, в конечном итоге часто вообще перестают понимать, чем один аппарат отличается от другого, и что же все-таки выбрать. Для того, чтобы помочь некоторой части таких людей сориентироваться, эксперты сайта actualnews.org решили сравнить два популярных телефона — Xiaomi Redmi 5 и Lenovo K5 Note.

 

Если говорить о внешних отличиях девайсов, то Xiaomi Redmi 5 более изящный и компактный, а Lenovo K5 Note понравится тем, кто ценит более строгий дизайн и готов мириться с более крупным корпусом. В целом K5 Note похож на новые модели бренда Honor.

 

Оба девайса оснащены экранами аспекта 18:9, однако дисплей K5 Note незначительно больше по площади. Процессор у смартфонов одинаковый — это популярная в бюджетном классе однокристальная система Qualcomm Snapdragon 450.

 

Если говорить о различиях, то стоит отметить камеру, которая у Lenovo K5 Note отличается несколько лучшим качеством фотографий. Плюс, у аппарата от "Леново" аккумуляторная батарея большей емкости — 3760 миллиампер-часов против 3300 у детища "Сяоми". Так что же выбрать? На этот вопрос можете ответить только вы сами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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