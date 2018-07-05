Стартовали испытания новейшего вертолета VRT500

Государственная корпорация "Ростех" приступила к аэродинамическому тестированию новейшего легкого многоцелевого вертолета VRT500. Соответствующие испытания, как сообщили официальные представители холдинга "Вертолеты России", начались на базе Центрального аэрогидродинамического института.
"Сотрудники КБ "ВР-Технологии", существующего при "Вертолетах России" (часть госкорпорации "Ростех") начали аэродинамические испытания VRT500. Это новый легкий вертолет многоцелевого типа", — цитируют СМИ представителей холдинга.
Специалисты отмечают, что этап, на котором осуществляются аэродинамические испытания новой машины, является одним из важнейших — успешное преодоление этой стадии приблизит амбициозный проект к финальной прямой, то есть, к созданию первого летного образца вертолета.
Кроме аэрогидродинамических испытаний, уже сейчас проводятся испытания несущих конструкций вертолета, в рамках которых они тестируются на прочность. Предварительные итоги испытаний говорят о том, что расчетные параметры полностью соответствуют тем, которые может обеспечить технология производства.
VRT500 — легкий вертолет с одним двигателем, взлетная масса которого составляет 1600 килограммов. Несмотря на легкость конструкции, кабина вертолета вмещает до пяти человек.
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