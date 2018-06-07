"Ростех" представил систему биометрической идентификации "Персона"

Государственный холдинг "Ростех" представил технологию биометрической идентификации и аутентификации "Персона", предназначенную для интеграции с целым рядом систем.
Согласно официальному пресс-релизу "Ростеха", система биометрической идентификации "Персона" может использоваться в сфере электронных платежей, для ведения электронного документооборота, для создания систем идентификации личности (в том числе работающих удаленно), а также для других целей.
Разработчики системы отмечают, что речь идет о поистине уникальной технологии, у которой просто нет аналогов в мире.
"Если оценивать совокупность применяемых технологий, сложность использованных криптографических инструментов, а также прочие уникальные вещи, то у системы нет прямых аналогов", — говорят представители "Ростеха", добавляя, что разработкой уже заинтересовались структуры, связанные с государственной властью, а также банки и представители прочих отраслей бизнеса.
Особенное внимание создатели "Персоны" уделили безопасности своей системы — отмечается, что она практически неуязвима перед хакерскими атаками.
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