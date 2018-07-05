Камера мгновенной печати превращает фотографии в рисунки

Фото из открытых источников

Уникальная камера, созданная инженером из Австралии Дэном Макнишем, умеет превращать изображения объектов из реального мира в рисунки. И речь идет не о каких-то фильтрах, накладываемых на фото, а о полном "творческом переосмыслении" исходного кадра.

Технология, о которой идет речь, стала возможной благодаря нейросетевому фреймворку TensorFlow и проекту Google Quick, Draw!. Обе разработки принадлежат корпорации Google.

Google Quick, Draw! — это, если кто-то не в курсе, сетевой сервис, в котором пользователям предлагается нарисовать какие-то объекты (кошку, человека, дерево и так далее), которые затем распознаются искусственным интеллектом. По итогам проекта "Гугл" опубликовал огромную базу из таких вот набросков — предполагается, что она поможет другим разработчикам, работающим в сфере машинного обучения.

Дэну Макнишу она действительно помогла — инженер использовал нейросеть на основе TensorFlow для определения объектов на фото, которые затем заменяются на рисунки из Google Quick, Draw!. Все это обсчитывается на микрокомпьютере Raspberry Pi 3 (за фотографии, при этом, отвечает камера Raspberry Pi Camera Module V2) и распечатывается на термопринтере. Получаются очень милые "фотографии".