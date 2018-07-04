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Нейросеть поставила диагноз быстрее 15 лучших китайских врачей‍

Среда, 04 Июля 2018 10:46
Нейросеть поставила диагноз быстрее 15 лучших китайских врачей‍ Фото из открытых источников

Приближенная к искусственному интеллекту технология BioMind, созданная учеными из Китайской Народной Республики, продемонстрировала впечатляющие результаты, когда ее эффективность сравнили с эффективностью опытных медиков.

 

По данным информагентства Синьхуа, эксперимент с участием пятнадцати опытных медиков и BioMind, завершился убедительным превосходством кремниевого мозга, которому удалось гораздо более точно поставить диагнозы.

 

Основанной на нейронных сетях алгоритм, как отмечают эксперты, продемонстрировал результативность на уровне 83 процентов, когда ему в качестве входных данных подали 225 карточек пациентов, у которых были подозрения на опухоль головного мозга.

 

Средняя результативность в постановке диагноза, показанная коллективом из опытнейших медиков, для сравнения, составила всего 63 процента.

 

При этом, нейросеть справилась с задачей всего за 15 минут, тогда как коллективу медиков понадобилось около получаса. И это при том, что медиков, как не стоит забывать, было целых пятнадцать. В общем, будущее медицины определенно за искусственным интеллектом — резюмируют специалисты.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости нейронная сеть
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