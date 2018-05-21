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Янис Варуфакис: Технологии и искусственный интеллект уничтожат капитализм

Понедельник, 21 Мая 2018 10:23
Янис Варуфакис: Технологии и искусственный интеллект уничтожат капитализм Фото из открытых источников

Бывший министр финансов Греции заявил, что капитализм исчерпал себя. Устаревшую модель экономики вытесняют высокотехнологичные корпорации и искусственный интеллект.

 

В качестве примера Варуфакис привел модель, по которой работают мировые IT-гиганты Google и Facebook. По словамэкс-министра, всю продукцию высокотехнологичных корпораций приобретают и создают сами пользователи. Если на первом этапе многие технологии финансировались за счет государственных грантов, то сейчас монетизация идет за счет потребителей. Пользуясь поиском Google, вы каждый раз увеличиваете прибыль Google — но не получаете от этого ни цента.

 

«Без сомнений, капитал производится общественно, а прибыль приватизируется», —Янис Варуфакис

 

Искусственный интеллект приходит на смену капитализму

 

Уже сейчас можно наблюдать, как внедрение инноваций в производство провоцирует сокращение рабочей силы. Тысячи людей становятся безработными. Капитализм подрывает сам себя, производя технологии, обесценивающие корпорации и суть частного производства.

 

Варуфакис не видит позитивного решения сложившейся проблемы.

 

«Что тогда произойдёт? Понятия не имею», — Янис Варуфакис.

 

Экс-министр финансов Греции назвал это своеобразной местью Карла Маркса:

 

«Технологии уничтожают больше рабочих мест, чем создают».

 

Янис Варуфакис предупреждает, что Карл Маркс отомстит

 

Он рекомендует правительствам подготовиться к эпохе посткапитализма, чтобы предотвратить рост «токсичного национализма». Для этого, по словам Варуфакиса, нужно перераспределить богатства.

 

В качестве модели перераспределения богатства можно создать «общий фонд социального обеспечения», принадлежащий всему человечеству. Этот фонд будет пополняться за счет 10% всех будущих выпусков акций, формируя универсальный базовый доход для каждого гражданина. Такой гарантированный доход населения обеспечит стабильность в обществе с высоким процентом безработных.

 

Парамаунт / Волк с Уолл-стрит

 

 Ранее Виктория Вальдерси, сооснователь благотворительного общества ECONOMY, рассказала об универсальном базовом доходе в интервью британскому изданию UNILAD. Она призвала отказаться от налогообложения прибыли, как попытки решить социальные проблемы. Вместо этого нужно предупреждать возникновение проблем, создавая базовый доход для каждого. Если у человека будет стабильный гарантированный доход, он сможет принимать свободные решения. Например, заниматься тем, что любит — вместо того, чтобы сводить концы с концами. Янис Варуфакис предлагает похожую идею базового дохода, чтобы искоренить рабочие места в посткапиталистическом обществе.

 

«Для таких перемен нужен культурный сдвиг. Причем каждый участник должен добровольно сделать выбор. Теории базового дохода придется преодолеть возможные противоречия с обеих сторон»,

 

—Виктория Вальдерси.

 

 Рассматривая варианты финансирования идеи, она отметила, что человечество не одобрит дополнительные сборы. Не исключено, что предположение Билла Гейтса о роботах, уплачивающих налоги, рано или поздно станет реальностью.

 

Г-н Варуфакис занял видное место во время греческого кризиса по суверенному долгу, когда он возглавлял переговорную группу Греции, добивающуюся разрешения вопроса с международными кредиторами.

 

Описывая это событие как «полный провал» с его стороны, он ушел в отставку в качестве министра финансов в 2015 году после того, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас согласился с условиями плана погашения долга ЕС.

 

По даннымThe Independent «Мир нуждается в банковском обслуживании, но ему не нужны банки»,Якорь - Билл Гейтс

 

Что вы можете сделать сейчас, чтобы завтра не остаться без средств к существованию? Технология блокчейн создала мощный инструмент, который реализует идею греческого экс-министра. Это Децентрализованная Депозитная Сеть (BlockchainDEPOSIT).

 

 В основе сети лежит вышеупомянутый механизм перераспределения финансовых ресурсов. Владение активами децентрализовано, а не сосредоточено в руках одного финансового института. По последней схеме работают банки, и она морально устаревает вместе с капитализмом и приходом блокчейна.

 

 Банки vs BlockchainÐEPOSIT

 

После открытия банковского счета только часть вашего депозита остается в банке в качестве резерва для выплат. Большинство денег поступает в общий финансовый оборот банка — то есть выдается в качестве займов, кредитов, расходуется на покупку ценных бумаг. Бывают ситуации, когда вы не можете срочно снять всю сумму своего депозита: нужно заранее сообщить в банк о вашем намерении, чтобы они успели подготовить ваши же деньги. Такой подход несет в себе значительные риски.

 

Децентрализованная депозитная сеть работает иначе. Депозиты участников хранятся в блокчейне, а за каждым депозитом зарезервирована эквивалентная сумма криптовалюты. Это гарантирует безопасность хранения и возврат средств в любом случае.

 

Прозрачность операций и гарантии BlockchainDEPOSIT можно назвать самым прозрачным финансовым резервом в мире. Принцип работы блокчейна обеспечивает понятность и безопасность хранения, не оставляя возможности для махинаций. Все транзакции хранятся в блокчейне и владелец счета в любой момент может убедиться в наличии средств и их доступности для проверки.

 

Каждый депозит обеспеченсмарт-контрактом (англ. Smart contract — “умный контракт”), что гарантирует возврат средств по запросу владельца. В любой момент вы можете проверить статус депозита и отследить транзакции с ним в режиме реального времени. Это принцип работы блокчейн во всем мире.

 

 Сообщество и сетевой эффект

 

Чем больше людей вовлечены в децентрализованную депозитную сеть, тем эффективнее она работает. Если у каждого человека будет возможность принимать самостоятельные решения по своим средствам вBlockchainDEPOSIT, выиграют все участники системы.

 

Экономическая модельBlockchainDEPOSIT основана на сетевом эффекте: чем больше людей принимает участие в работе системы, тем больше её ценность и эффективность, так же как и в случае с криптовалютами - чем выше спрос, тем выше цена.

 

Соответственно, количество участников блокчейн-сети напрямую влияет на рост доходов всех членов цепочки. Здесь нет конкурентов: принцип действия депозитной сети основан на том, чтобы участники приглашали новых людей поддержать экономическую модель.

 

Умные технологии

 

Каждый пользователь системы самостоятельно выступает в качестве банка. Вы решаете, на какой срок и по какой процентной ставке создать блокчейн-депозит и дальше под какую ставку будут предлагаться займы желающим их получить. Платежи осуществляются смарт-контрактом, безопасность и прозрачность сделок гарантирована блокчейном.

 

BlockchainDEPOSIT — платформа, в которой каждый участник сети создает децентрализованные депозиты. Поскольку сама сеть не занимается активными операциями, в ней исключены риски для инвестиций. Она хранит информацию, которая может использоваться только для платежей в интересах держателей депозитов. Невозможность использования средств в депозитных фондах в других целях гарантирует безопасность работы в системе. Это обеспечивают смарт-контракты, которые предотвращают любые мошеннические действия со стороны третьих лиц.

 

С усложнением экономической модели общества важную роль получает сотрудничество между различными сообществами и укрепление связей между членами каждой ячейки.BlockchainDEPOSIT добровольно объединяет сообщества с целью равномерного распределения депозитов по всему миру.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Искусственный интеллект
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