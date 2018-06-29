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Хакеры нашли новый способ кражи денег у владельцев смартфонов на Android‍

Пятница, 29 Июня 2018 10:38
Хакеры нашли новый способ кражи денег у владельцев смартфонов на Android‍ Фото из открытых источников

Специалисты в области информационной безопасности из компании McAfee обнаружили новую опасность, угрожающую пользователям мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

 

Речь идет о вредоносном программно обеспечении, которое хакерам удается распространять при помощи официального каталога Google Play даже несмотря на то, что в нем предусмотрен целый комплекс защитных мер.

 

"Созданием такого типа вредоносного ПО занимаются хакеры из группировки AsiaHitGroup. Киберзлоумышленники, в частности, встраивают вирус Sonvpay в безобидные на первый взгляд приложения, такие как разнообразные фонарики и считыватели QR-кодов", — говорят представители McAfee.

 

Вредоносные функции приложений от хакерской группировки AsiaHitGroup, при этом, проявляется не сразу. После установки софт присылает уведомление об апдейте, в котором и кроется опасность — под кнопкой "Обновить приложение" хакеры разместили ссылку, кликнув по которой пользователи оформляют платную подписку на неизвестный сервис.

 

А для того, чтобы пользователь не заметил подвоха, хакеры применяют целый ряд технических хитростей. По оценкам специалистов, преступная стратегия позволила хакерам из AsiaHitGroup заработать до полутора сотен тысяч долларов только в течение этого года.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости хакеры
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