Обнаружен опасный способ распространения Android-вирусов

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Недобросовестные разработчики приложений для мобильной операционной системы Android придумали хитрый трюк, который может использоваться создателями вирусов для распространения своих зловредных поделий.

Об опасности рассказал Лукас Стефанко, специалист в области информационной безопасности из компании ESET. Речь идет о подделывании сведений о количестве установок того или иного мобильного приложения.

Некоторые разработчики вписывают какие-то астрономические числа в поле, предназначенное для указания имени девелопера, тем самым вводя пользователей в заблуждение.

"Люди видят огромные цифры установок и начинают доверять программам, которые являются как минимум некачественными, а как максимум — содержат в себе опасные троянские модули, похищающие конфиденциальную информацию", — говорит Лукас Стефанко.

Может показаться, что опасность, озвученная экспертом, является надуманной, однако это не так — псевдорейтинг, как показывает практика, действительно является очень опасным фактором, заставляющим владельцев Android-устройств устанавливать некачественные и откровенно опасные приложения.