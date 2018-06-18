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Обнаружен опасный способ распространения Android-вирусов

Понедельник, 18 Июня 2018 12:21
Обнаружен опасный способ распространения Android-вирусов Фото из открытых источников

Недобросовестные разработчики приложений для мобильной операционной системы Android придумали хитрый трюк, который может использоваться создателями вирусов для распространения своих зловредных поделий.

 

Об опасности рассказал Лукас Стефанко, специалист в области информационной безопасности из компании ESET. Речь идет о подделывании сведений о количестве установок того или иного мобильного приложения.

 

Некоторые разработчики вписывают какие-то астрономические числа в поле, предназначенное для указания имени девелопера, тем самым вводя пользователей в заблуждение.

 

"Люди видят огромные цифры установок и начинают доверять программам, которые являются как минимум некачественными, а как максимум — содержат в себе опасные троянские модули, похищающие конфиденциальную информацию", — говорит Лукас Стефанко.

 

Может показаться, что опасность, озвученная экспертом, является надуманной, однако это не так — псевдорейтинг, как показывает практика, действительно является очень опасным фактором, заставляющим владельцев Android-устройств устанавливать некачественные и откровенно опасные приложения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости вирусы
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