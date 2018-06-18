Обнаружен опасный способ распространения Android-вирусов

Недобросовестные разработчики приложений для мобильной операционной системы Android придумали хитрый трюк, который может использоваться создателями вирусов для распространения своих зловредных поделий.
Об опасности рассказал Лукас Стефанко, специалист в области информационной безопасности из компании ESET. Речь идет о подделывании сведений о количестве установок того или иного мобильного приложения.
Некоторые разработчики вписывают какие-то астрономические числа в поле, предназначенное для указания имени девелопера, тем самым вводя пользователей в заблуждение.
"Люди видят огромные цифры установок и начинают доверять программам, которые являются как минимум некачественными, а как максимум — содержат в себе опасные троянские модули, похищающие конфиденциальную информацию", — говорит Лукас Стефанко.
Может показаться, что опасность, озвученная экспертом, является надуманной, однако это не так — псевдорейтинг, как показывает практика, действительно является очень опасным фактором, заставляющим владельцев Android-устройств устанавливать некачественные и откровенно опасные приложения.
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